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Жительнице Касимова заменили наказание с исправительных работ на реальный срок
Ее осудили за неуплату алиментов и устроили на работу в МКП «Касимовсервис».

Жительнице Касимова заменили наказание на реальный срок. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила пресс-служба районного суда.

Установлено, что женщину осудили за неуплату алиментов. Ей назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием заработной платы в доход государства 5% ежемесячно.

Осужденная должна была работать в МКП «Касимовсервис». С середины декабря 2021 года по май 2022 года она неоднократно не выходила на работу без уважительных причин.

Тогда касимовский суд заменил наказание с исправительных работ на реальный срок. Теперь женщина отправится в колонию-поселение на один месяц и 20 дней.