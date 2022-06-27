Жительница села под Рязанью пожаловалась на заброшенную свалку

По словам женщины, местные власти никак на мусор не реагируют.

Жительница села Заборье пожаловалась на заброшенную свалку. Об этом она в понедельник, 27 июня, рассказала РЗН.инфо.

По ее словам, свалка образована на пересечении улиц Революции и Советской. В заброшенном состоянии она находится на протяжении недели.

«Проезжающие машины сваливают шины, траву​, строительные отходы, запрещенные к выбросу. Контейнер временный. Мусор раскидан по всей улице. Контейнер всегда переполнен — жара, вонь и пока насекомые», — отметила сельчанка. При этом, по ее словам, за конечной остановкой автобуса № 22 организована площадка для сбора мусора.

Женщина подчеркнула, что оператор «Эко-Пронск» при запросе направляет ее к администрации, а та никак не реагирует. «Сегодня понедельник, ситуация усугубилась. Жуткая вонь и мусор почти уже на проезжей части», — заявила сельчанка.