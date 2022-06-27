Волгоградец погиб, распиливая снаряд времен Великой Отечественной войны

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июня.

В Волгоградской области мужчина погиб, распиливая снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

По версии ведомства, вечером в воскресенье, 26 июня, 47-летний житель хутора Блиновский попытался распилить минометный снаряд у себя в гараже. Он сдетонировал. От полученных травм мужчина умер на месте.

В следкоме отметили, что тело погибшего обнаружил его брат, когда вернулся домой. Ведомство начало проверку.