Во вторник на четырех рязанских улицах отключат холодную воду

Об этом сообщила горадминистрация.

На четырех рязанских улицах во вторник, 28 июня, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации .

С 9:00 до 16:00 без ресурса останутся:

улица Крупской, дома №№ 1/13, 3 корпус 2;

улица Юбилейная, дома №№ 10, 11, 12, 9, 10 В (спортивный комплекс), 10 В стр. 1 (автомойка).

С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам:

улица Зубковой, дома №№ 2 корпус 2, 4 корпус 1;

улица Тимуровцев, дом № 9 корпус 2.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.