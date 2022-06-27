Во вторник на четырех рязанских улицах отключат холодную воду
Об этом сообщила горадминистрация.
На четырех рязанских улицах во вторник, 28 июня, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте
С 9:00 до 16:00 без ресурса останутся:
- улица Крупской, дома №№ 1/13, 3 корпус 2;
- улица Юбилейная, дома №№ 10, 11, 12, 9, 10 В (спортивный комплекс), 10 В стр. 1 (автомойка).
С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам:
- улица Зубковой, дома №№ 2 корпус 2, 4 корпус 1;
- улица Тимуровцев, дом № 9 корпус 2.
Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.