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Во вторник на четырех рязанских улицах отключат холодную воду
Об этом сообщила горадминистрация.

На четырех рязанских улицах во вторник, 28 июня, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:00 до 16:00 без ресурса останутся:

  • улица Крупской, дома №№ 1/13, 3 корпус 2;
  • улица Юбилейная, дома №№ 10, 11, 12, 9, 10 В (спортивный комплекс), 10 В стр. 1 (автомойка).

С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам:

  • улица Зубковой, дома №№ 2 корпус 2, 4 корпус 1;
  • улица Тимуровцев, дом № 9 корпус 2.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.