В Забайкалье осудят четверых мужчин за убийство проникшего в дом одного из них вора

В Забайкалье осудят четверых мужчин за убийство вора и похищение его сообщника. Об этом в понедельник, 27 июня,
Инцидент случился в селе Жипхеген. Двое мужчин проникли в дом местного жителя, чтобы что-нибудь украсть. Злоумышленников задержал сам хозяин квартиры и позвонил своим друзьям, чтобы те помогли ему разобраться с незваными гостями.
Мужчины избили воров, из-за чего один из них скончался на месте, а второй потерял сознание. Затем они вывезли тело погибшего и его товарища в лес и уехали. Спустя некоторое время один из воров очнулся и вернулся домой. Тело товарища не заметил, так как оно было прикрыто ветками.
Погибший месяц числился в розыске как без вести пропавший. По факту его исчезновения завели уголовное дело.
Спустя время полицейские нашли его знакомого и выяснили, при каких условиях они виделись в последний раз. Благодаря этому правоохранителям удалось выйти на след преступников.