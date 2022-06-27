В Забайкалье осудят четверых мужчин за убийство проникшего в дом одного из них вора

Двое мужчин проникли в дом местного жителя, чтобы что-нибудь украсть. Злоумышленников задержал сам хозяин квартиры и позвонил своим друзьям, чтобы те помогли ему разобраться с незваными гостями.