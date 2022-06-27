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В Забайкалье осудят четверых мужчин за убийство проникшего в дом одного из них вора
Двое мужчин проникли в дом местного жителя, чтобы что-нибудь украсть. Злоумышленников задержал сам хозяин квартиры и позвонил своим друзьям, чтобы те помогли ему разобраться с незваными гостями.

В Забайкалье осудят четверых мужчин за убийство вора и похищение его сообщника. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент случился в селе Жипхеген. Двое мужчин проникли в дом местного жителя, чтобы что-нибудь украсть. Злоумышленников задержал сам хозяин квартиры и позвонил своим друзьям, чтобы те помогли ему разобраться с незваными гостями.

Мужчины избили воров, из-за чего один из них скончался на месте, а второй потерял сознание. Затем они вывезли тело погибшего и его товарища в лес и уехали. Спустя некоторое время один из воров очнулся и вернулся домой. Тело товарища не заметил, так как оно было прикрыто ветками.

Погибший месяц числился в розыске как без вести пропавший. По факту его исчезновения завели уголовное дело.

Спустя время полицейские нашли его знакомого и выяснили, при каких условиях они виделись в последний раз. Благодаря этому правоохранителям удалось выйти на след преступников.