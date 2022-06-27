В Ярославле мотоциклисту отрезало голову отбойником
Молодой человек ехал в шлеме, другой экипировки на нем не было.
Днем в понедельник, 27 июня, в Заволжском районе Ярославля разбился мотоциклист. Об этом сообщил портал
Отмечается, что молодой человек ехал в шлеме, другой экипировки на нем не было.
Предположительно, он не справился с управлением и ему отрезало голову отбойником.
Погибший состоял местном сообществе мотоциклистов.
«Мог поскользнуться на битуме», — предположил один из членов мотоклуба.
Он рассказал, что приятель купил мотоцикл и шлем в день ДТП, 27 июня.