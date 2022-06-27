В Ярославле мотоциклисту отрезало голову отбойником

Молодой человек ехал в шлеме, другой экипировки на нем не было.

Днем в понедельник, 27 июня, в Заволжском районе Ярославля разбился мотоциклист. Об этом сообщил портал 76.ru .

Отмечается, что молодой человек ехал в шлеме, другой экипировки на нем не было.

Предположительно, он не справился с управлением и ему отрезало голову отбойником.

Погибший состоял местном сообществе мотоциклистов.

«Мог поскользнуться на битуме», — предположил один из членов мотоклуба.

Он рассказал, что приятель купил мотоцикл и шлем в день ДТП, 27 июня.