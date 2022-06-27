В Турции в ДТП погиб российский турист

Авария произошла ночью в воскресенье, 26 июня.

В Турции в ДТП погиб российский турист. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на генконсульство в Анталье.

Инцидент произошел в Аланье ночью в воскресенье, 26 июня.

Как пишет издание, мужчина 1980 года рождения ехал на арендованном мотоцикле. Перестраиваясь, он сменил полосу. Там его сбило другое транспортное средство.

«Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть россиянина. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщил собеседник издания.