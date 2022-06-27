В Совфеде отреагировали на сообщения западных СМИ о дефолте России

Ранее в СМИ появилась информация, что в России в ночь на понедельник произошел «дефолт». Это якобы случилось впервые с 1918 года.

В Совфеде отреагировали на сообщения западных СМИ о дефолте России. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России в ночь на понедельник произошел «дефолт». Это якобы случилось впервые с 1918 года.

Такое решение приняли в связи с тем, что 27 мая Минфин должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Ведомство сделало это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию. Однако держатели заявили, что не получали выплаты по ним.

По мнению издания, этот «дефолт» скоро почувствуют все россияне.

Сам Косачев заявил, что объявленный дефолт — лишь попытка намеренно спровоцировать коллапс мировой финансовой системы.

«Когда финансовые операции блокируются не в силу неплатежеспособности несущей соответствующие обязательства стороны, а в силу чисто политических соображений иных сторон, контролирующих финансовые потоки Запада, речь не о дефолте нашей страны, а о рукотворном, искусственном коллапсе системы международных финансовых взаиморасчетов», — сказал политик.

В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов потребовал принудить виновных «полностью возместить материальные и моральные издержки».