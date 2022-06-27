В Сасовском районе остановили 48-летнего пьяного водителя

У него обнаружили 1,428 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сасовском районе остановили 48-летнего пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция подала водителю сигнал об остановке на 37-м километре автодороги «Шацк -Касимов». При общении с ним автоинспекторы заметили, что от мужчины пахнет алкоголем, он неуверенно ходит.

Водителю предложили пройти медосвидетельствование. У него обнаружили 1,428 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.