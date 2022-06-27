В Ряжске согласовали проведение митинга

Митинг пройдет 3 июля на площади Советской в Ряжске.

В Ряжске согласовали проведение митинга. Об этом сообщили в группе « Реальный Ряжск » «ВКонтакте».

Митинг пройдет 3 июля на площади Советской в Ряжске с 8:00 до 17:00. Отмечается, что в нем планируют поучаствовать 99 человек. Документ подписан главой района Андреем Насоновым.

«Приглашаю вас прийти на сход граждан Ряжского района и поддержать Томилина Сергея Александровича в его назначении на должность главы администрации Ряжского района!» — сообщил в посте местный житель Сергей Томилин.

По его словам, на мероприятие может приехать врио губернатора Павел Малков.