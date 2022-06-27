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В Ряжске сгорел жилой дом
Возгорание произошло в пристройке к кирпичному дому общей площадью 80 квадратных метров.

В Ряжске сгорел жилой дом. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщило ИД «Пресса».

Пожар случился в субботу, 25 июня, около 20.30 в доме № 56 по улице Крупской. Возгорание произошло в пристройке к кирпичному дому общей площадью 80 квадратных метров.

Уточняется, что дом принадлежит 58-летнему мужчине.

Очаг возгорания составил девять квадратных метров. На пожар выезжали пять человек личного состава и две единицы техники.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.