В Ряжске сгорел жилой дом
Возгорание произошло в пристройке к кирпичному дому общей площадью 80 квадратных метров.
В Ряжске сгорел жилой дом. Об этом в понедельник, 27 июня,
Пожар случился в субботу, 25 июня, около 20.30 в доме № 56 по улице Крупской. Возгорание произошло в пристройке к кирпичному дому общей площадью 80 квадратных метров.
Уточняется, что дом принадлежит 58-летнему мужчине.
Очаг возгорания составил девять квадратных метров. На пожар выезжали пять человек личного состава и две единицы техники.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.