В Рязанской области изменился размер региональных выплат на детей
Размер выплат увеличился на 10%.
В Рязанской области изменился размер региональных выплат на детей. Об этом в понедельник, 27 июня,
Так, с 1 июня выплаты на первого, второго и третьего ребенка увеличились на 10%. Теперь они составляют 12 469 рублей. Ранее семьи получали 11 335 рублей.
Также увеличились выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, от восьми до семнадцати лет. Они осуществляются в следующих размерах: 6 234,5 рублей, 9 351,75 рублей, 12 469 рублей.