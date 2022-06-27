В Рязанской области изменился размер региональных выплат на детей

Размер выплат увеличился на 10%.

В Рязанской области изменился размер региональных выплат на детей. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила пресс-служба регионального минтруда.

Так, с 1 июня выплаты на первого, второго и третьего ребенка увеличились на 10%. Теперь они составляют 12 469 рублей. Ранее семьи получали 11 335 рублей.

Также увеличились выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, от восьми до семнадцати лет. Они осуществляются в следующих размерах: 6 234,5 рублей, 9 351,75 рублей, 12 469 рублей.