В Рязани задержали троих людей, находящихся в федеральном розыске

Правонарушителей нашли в Московском и Советском районе областного центра.

В областном центре задержали троих рязанцев, которые находились в федеральном розыске. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Московском районе задержали 37-летнего рязанца, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Он попытался скрыться от правоохранителей, но его объявили в федеральный розыск и задержали.

В этом же районе задержали 36-летнюю рязанку. Ее подозревают в краже. В Советском районе Рязани задержали 23-летнего рязанца, которого подозревают в хищении.

Всех правонарушителей задержали и передали инициаторам розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.