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В Рязани задержали 18-летнего пособника мошенников
Он приезжал в виде курьера и забирал деньги у жертв.

Полицейские задержали 18-летнего пособника мошенников, из-за которых пострадали два пенсионера. Подробности в понедельник, 27 июня, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 79-летний рязанец и рассказал, что попался на уловку мошенников. Он объяснил, что ему на телефон позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что его родственник попал в ДТП. Чтобы избежать наказания, нужно передать курьеру деньги — 400 тысяч рублей. Рязанец выполнил все требования, а потом узнал, что к ДТП его родственник не причастен.

О подобном преступлении рассказала 85-летняя рязанка. Она отдала злоумышленникам 500 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что курьер — 18-летний рязанец. Он нашел работу в интернете и заранее знал, чем будет заниматься.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.