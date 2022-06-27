В России раскритиковали систему четырехлетнего обучения бакалавров

Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передали РИА Новости.

В России четырехлетний срок обучения бакалавров назвали недостаточным. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передали РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия откажется от Болонской системы образования. Тогда Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к собственной национальной системе высшего образования.

Вместе с тем, глава ведомства добавил, что четырехлетний срок обучения бакалавров по ряду направлений показал свою неэффективность. Фальков заявил, что после этого часть вузов по собственной инициативе перешли на пятилетнюю программу.

«Получается, что изначально мы ушли от традиционного специалитета к четырем годам бакалавриата, но со временем поняли, как сложна степень подготовки к разным видам деятельности и по сути вернулись обратно», — добавил министр.