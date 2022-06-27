В России хотят увеличить количество часов уроков истории в школах

Соответствующее предложение поступило от спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Она также предложила изменить качество преподавания такого предмета.

В России хотят увеличить количество часов уроков истории в школах. Соответствующее предложение в понедельник, 27 июня, поступило от спикера Совфеда Валентины Матвиенко, передали РИА Новости.

По ее словам, в некоторых странах переписали свою историю и за одно-два поколения «внушили извращенный, лживый взгляд на историю своей страны. В пример она привела Украину, где, по мнению спикера, создали «националистическое государство, чьей главной идеей стало отторжение всего русского.

Чтобы этого не допустить, Матвиенко предложила для начала увеличить количество часов уроков истории в школах. Так дети продолжат свято чтить правду о своем прошлом и никогда не позволят исказить историю страны.

При этом качество преподавания должно измениться. Учителям нужно будет вживую показывать важные исторические места, вместо зазубривания исторических дат и событий, предложила Матвиенко.