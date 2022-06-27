В Путятинском районе нашли грибника, потерявшегося в Сараевском районе

Мужчина ушел за грибами в лес и не вернулся домой.

В Путятинском районе нашли грибника, потерявшегося в Сараевском районе. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Поиски 60-летнего мужчины организовали в ночь с воскресенья, 26 июня, на понедельник, 27 июня, в Можарском лесничестве. Он ушел за грибами в лес и не вернулся домой.

Телефон он оставил дома, поэтому родственникам не удалось с ним связаться. Они сообщили об этом в разные инстанции. Грибника начали искать спасательные службы Сараевского района и области, сотрудники полиции, местная администрация. Мужчину искали до ночи, но не смогли найти.

В понедельник, 27 июня, поступило сообщение из Путятинского района, что мужчина находится в одном из населенных пунктов.

Оказалось, что он заблудился. Мужчина ехал на велосипеде. Он проделал путь более чем в 30 километров.