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В Подмосковье хозяин бани застрелил из ружья посетителя
Подозреваемый сдал мужчине и его жене баню. После этого они решили выпить. В какой-то момент беседа не задалась и хозяин выстрелил своему оппоненту в затылок из ружья. Тело убитого обнаружила его жена.

В Подмосковье хозяин бани застрелил из ружья посетителя. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает «Рен.ТВ».

Инцидент случился в СНТ «Фрегат». Подозреваемый сдал мужчине и его жене баню. После этого они решили выпить. В какой-то момент беседа не задалась и хозяин выстрелил своему оппоненту в затылок из ружья. Тело убитого обнаружила его жена.

Личность подозреваемого установили. Мужчину задержали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.