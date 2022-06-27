В Песочне появился контейнер для раздельного сбора мусора

Рязанцам рассказали, какой мусор можно сдать в контейнеры.

В Песочне появился контейнер для раздельного сбора мусора. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в группе экологического альянса «ЭРА».

Контейнер появился у магазина «Леруа Мерлен». Сообщается, что о заменит традиционную акцию РСО, которая принимала мусор каждую четвертую субботу месяца.

Теперь рязанцы могут сдавать мусор круглосуточно. В контейнеры можно класть:

пластик (1) в виде pet-бутылки;

пластик HDPE (2), только твердый;

пластик PP (5), только твердый;

стекло;

бумагу белую (тетради, альбомы, офисные листы — можно в измельченном виде); газеты, журналы и книги; картон;

алюминиевые банки (как из-под пива и газировки), фольгу;

металлические банки (жесть от консервов) и металлические крышки

другой металл;

мягкий пластик (пакеты из-под круп, фасовочные пакеты и прочее подобное с маркировками HDPE (2), ПНД, C/02, C/HDPE; LDPE (4), ПВД, C/04, C/LDPE, PP (5), C/05, C/PP).

По дополнительным вопросам пишите в группу «Раздельного сбора 62», либо по телефону: 8 (4912) 513-422.