В Песочне появился контейнер для раздельного сбора мусора
Рязанцам рассказали, какой мусор можно сдать в контейнеры.
В Песочне появился контейнер для раздельного сбора мусора. Об этом в понедельник, 27 июня,
Контейнер появился у магазина «Леруа Мерлен». Сообщается, что о заменит традиционную акцию РСО, которая принимала мусор каждую четвертую субботу месяца.
Теперь рязанцы могут сдавать мусор круглосуточно. В контейнеры можно класть:
- пластик (1) в виде pet-бутылки;
- пластик HDPE (2), только твердый;
- пластик PP (5), только твердый;
- стекло;
- бумагу белую (тетради, альбомы, офисные листы — можно в измельченном виде); газеты, журналы и книги; картон;
- алюминиевые банки (как из-под пива и газировки), фольгу;
- металлические банки (жесть от консервов) и металлические крышки
- другой металл;
- мягкий пластик (пакеты из-под круп, фасовочные пакеты и прочее подобное с маркировками HDPE (2), ПНД, C/02, C/HDPE; LDPE (4), ПВД, C/04, C/LDPE, PP (5), C/05, C/PP).
По дополнительным вопросам пишите в группу «Раздельного сбора 62», либо по телефону: 8 (4912) 513-422.