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В Москве задержали 30-летнего мигранта, надругавшегося над девушкой
На него завели уголовное дело.

В Москве задержали 30-летнего мигранта, надругавшегося над девушкой. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на столичное управление следкома.

По версии следствия, уроженец Узбекистана напал на на 18-летнюю жертву в лесопарковой зоне неподалеку от улицы Вильгельма Пика. Мужчина совершил с ней действия сексуального характера и сбежал.

Мигранта задержали в короткий срок. Он признал вину.

Следком возбудил дело по статье 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера») «Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Останкинским районным судом города Москвы об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство.