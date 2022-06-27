В июле в России вырастут соцвыплаты

Выплаты смогут получить те, у кого есть социальные контракты.

С 1 июля в России вырастут соцвыплаты. Об этом сообщил Life .

Выплаты смогут получить те, у кого есть социальные контракты. Заключить их смогут люди со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Также на него имеют право те, кто потерял работу с 1 марта 2022 года или был признан безработным.

Максимальный размер выплат предпринимателям составит 350 тысяч рублей (сейчас 250 тысяч), на развитие подсобного хозяйства можно будет получить 200 тысяч (сейчас 100 тысяч). Помощь можно получить через органы социальной защиты населения.

Также с 1 июля повысят пенсии тем, кому исполнилось 80 лет. Прибавка ждет инвалидов, которым установили первую группу инвалидности с 1 июля 2022 года.

С 1 июля вырастет сумма выплат женщин-военнослужащим. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для них составит чуть более 31 тысячи рублей.