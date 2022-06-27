Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
29°
Втр, 28
25°
Срд, 29
22°
ЦБ USD 53.32 -0.04 25/06
ЦБ EUR 55.96 -0.03 25/06
Нал. USD 59.1 / 65.11 27/06 12:27
Нал. EUR 64.1 / 67.74 27/06 12:27
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
8 343
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
2 548
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
2 часа назад
135
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
6 045
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Горроще после столкновения двух иномарок пострадала 58-летняя женщина
Авария случилась в воскресенье, 26 июня, на улице Полетаева.

В Рязани после столкновения двух иномарок пострадала женщина. Об этом сообщили на сайте регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 26 июня, примерно в 19:24, около дома № 10/10 по улице Полетаева.

По предварительной информации, 58-летняя рязанка на Hyundai Solaris не предоставила преимущество проезда и врезалась в Ford Focus. Им управлял 35-летний мужчина.

В результате аварии пострадала женщина-водитель Hyundai. Ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.