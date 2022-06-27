В Горроще после столкновения двух иномарок пострадала 58-летняя женщина

Авария случилась в воскресенье, 26 июня, на улице Полетаева.

В Рязани после столкновения двух иномарок пострадала женщина. Об этом сообщили на сайте регионального управления МВД .

Авария произошла в воскресенье, 26 июня, примерно в 19:24, около дома № 10/10 по улице Полетаева.

По предварительной информации, 58-летняя рязанка на Hyundai Solaris не предоставила преимущество проезда и врезалась в Ford Focus. Им управлял 35-летний мужчина.

В результате аварии пострадала женщина-водитель Hyundai. Ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.