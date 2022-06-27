Умер народный артист России Юрий Горобец

Ему было 90 лет.

Умер народный артист России Юрий Горобец. Об этом сообщили на сайте театра имени Пушкина .

Он служил в учреждении с 1961 по 1970 годы. После он работал в театре имени Маяковского, а затем перешел в МХАТ имени Горького.

Горобец известен ролями в фильмах «Полосатый рейс», «Постарайся остаться живым», «Экипаж», «Приходите завтра…» и телесериале «Следствие ведут знатоки». Всего на его счету свыше 90 работ в кино. В 1993 году актера удостоили звания «Народный артист России».

Юрию Горобцу было 90 лет.