У касимовца арестовали «Мазду» за долги

Мужчина не платил алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей 2011 и 2016 годов рождения.

У касимовца арестовали «Мазду» за долги. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Мужчина не платил алименты на двух несовершеннолетних дочерей 2011 и 2016 годов рождения. В отношении него завели исполнительное производство.

У мужчины арестовали Mazda 3 2005 года выпуска. Автомобиль оставили на ответственное хранение должнику без права пользования. Также его предупредили об уголовной и административной ответственности.

Мужчина не стал платить по долгам и арестованную машину продали. Взыскателю отправили 156 тысяч 995 рублей долга. После этого мужчина ежемесячно выплачивает в пользу дочерей по десять тысяч рублей.