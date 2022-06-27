Тесть руководителя сообщества «ПУВР» заблудился в лесу

Об этом активист рассказал в соцсетях в понедельник, 27 июня.

Тесть руководителя сообщества «Подслушано у водителей Рязани» Георгия Парублева заблудился в лесу. Об этом он рассказал в паблике в понедельник, 27 июня.

По словам Парублева, мужчина на протяжении суток блуждал по лесу. Его нашли живым.

«Спасибо огромное за отклики, за желание помочь! Это очень ценно в такие минуты!!! Отдельно хочу поблагодарить поисково-спасательный отряд „Мещера“ и поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Рязанской области за оказанную оперативную помощь!», — отметил активист.

Георгий Парублев отметил, что провел всю ночь в лесу, больше суток без сна и 400 километров за рулем.