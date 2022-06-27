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Тело 45-летнего мужчины нашли в квартире пятиэтажки в Пронске
Скончавшегося родственника нашла его тетя.

В субботу, 25 июня, в Пронске в пятиэтажном доме нашли тело мужчины 1977 года рождения. Об этом пишет ИД «Пресса».

Скончавшегося родственника нашла его тетя. Она попала в квартиру через окно в квартире на первом этаже, отодвинув москитную сетку.

Соседка рассказала, что мужчина не пил. Он жил один, был в разводе с супругой. По ее словам, он не мог найти работу, хотя был по профессии айтишником.

«Друзей у него было немного, жил замкнуто. Видимо, находился в сильной депрессии. Страшно, больно и глупо, ведь у него подрастает восьмилетний сынишка…» — рассказала соседка.

Отмечается, что правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как факт суицида.