Следователи задержали 55-летнего педофила из Рязани

Ранее стало известно, что в январе 2022 года на улице Дзержинского 55-летний мужчина изнасиловал школьницу 2009 года рождения.

Следователи задержали рязанца, который совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки из Москвы. Информацию в понедельник, 27 июня, РЗН. инфо подтвердили в пресс-службе СУ СКР России по региону.

Ранее стало известно, что в январе 2022 года на улице Дзержинского 55-летний мужчина изнасиловал школьницу 2009 года рождения.

В региональном следкоме уточнили, что произошло не изнасилование, а совершение развратных действий. В отношении рязанца завели уголовного дело. Мужчину задержали.

По данному факту ведется расследование.