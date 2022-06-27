Рязанские предприниматели смогут воспользоваться новыми мерами поддержки

Новые меры начинают действовать с 27 июня.

Рязанские предприниматели смогут воспользоваться новыми мерами поддержки, которые начали действовать с 27 июня. Совместный запуск организовали Минэкономразвития России и компания «ВКонтакте».

Эксперты отмечают, что один из ключевых направлений партнерства — повышение цифровой грамотности предпринимателей.

По словам замминистра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, программа будет реализована в 84 регионах страны.

«Мы стараемся оперативно и качественно реагировать на поступающие от предпринимателей запросы. На сегодняшний день, большая часть российских бизнесменов перешла на российские площадки социальных сетей, основной упор сделан на онлайн-платформы „ВКонтакте“, Telegram и „Одноклассники“. Малый и средний бизнес готов работать и развиваться в этих сервисах, именно поэтому мы предлагаем предпринимателям меры поддержки в этой отрасли», — отметила она.

В центрах «Мой бизнес» бизнесмены получат возможность удвоить рекламный бюджет на продвижение своей страницы «ВКонтакте», им предложат цифровые инструменты для запуска и развития бизнеса в сети интернет, а также предпринимателям окажут помощь в работе с технологическими инструментами для улучшения бизнес-показателей.