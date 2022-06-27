Рязанская мэрия нашла нарушения в работе восьми маршрутов общественного транспорта

Рязанская мэрия проверила работу городского общественного транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Мониторинг проходил с 20 по 26 июня.
Среди нарушений, выявленных специалистами — несоблюдение графика движения и недовыпуск транспорта. Их обнаружили в работе маршрутов №№ 33М2 (перевозчик — ООО «Таксавто»), 33бМ2 (
Перевозчиков пригласили в управление транспорта для разъяснения причин неудовлетворительной работы и вручения претензий. Отмечается, что неисполнение расписания движения может стать причиной обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок.