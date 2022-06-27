Рязанская мэрия нашла нарушения в работе восьми маршрутов общественного транспорта

Перевозчиков пригласили в управление транспорта для разъяснения причин неудовлетворительной работы и вручения претензий.

Рязанская мэрия проверила работу городского общественного транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Мониторинг проходил с 20 по 26 июня.

Среди нарушений, выявленных специалистами — несоблюдение графика движения и недовыпуск транспорта. Их обнаружили в работе маршрутов №№ 33М2 (перевозчик — ООО «Таксавто»), 33бМ2 ( ИП Гирина Т. А. . .), 42 М² ( ИП Пряхина Ю. А. . .), 90 М² ( ИП Кочарян А. Э. . .), 77аМ2, 95 М² (оба — И. П. Захаркина Ю.В.), 73аМ2 (перевозчик ООО «Рязаньтрансавто XIII»), 85 М² (ООО «Рязаньтрансавто II»).

Перевозчиков пригласили в управление транспорта для разъяснения причин неудовлетворительной работы и вручения претензий. Отмечается, что неисполнение расписания движения может стать причиной обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок.