Рязанца осудили за незаконное приобретение наркотиков
Мужчина поехал в Рыбное и купил там наркотики в виде «закладки».
Рязанца осудили за незаконное приобретение наркотиков. Об этом в понедельник, 27 июня,
Мужчина в январе 2022 года купил наркотики через мессенджер. Он поехал в Рыбное и забрал синтетическое наркотическое средство в виде «закладки». Однако через некоторое время его остановили сотрудники полиции, которые и изъяли у него наркотики.
Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В связи с этим ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.