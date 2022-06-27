Рязанца осудили за незаконное приобретение наркотиков

Мужчина поехал в Рыбное и купил там наркотики в виде «закладки».

Рязанца осудили за незаконное приобретение наркотиков. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина в январе 2022 года купил наркотики через мессенджер. Он поехал в Рыбное и забрал синтетическое наркотическое средство в виде «закладки». Однако через некоторое время его остановили сотрудники полиции, которые и изъяли у него наркотики.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В связи с этим ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.