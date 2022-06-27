Россиян предложили автоматически лишать «прав» при ухудшении здоровья

Если во время медосмотра у водителя будет установлено заболевание, не позволяющее управлять транспортными средствами, информацию автоматически передадут в органы внутренних дел.

В Госдуму внесли законопроект, по которому водителей смогут автоматически лишать «прав» при ухудшении здоровья. Об этом пишут «Известия».

Ожидается, что с 2023 года Минздрав и МВД получат механизм, который позволит обмениваться данными в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Если во время медосмотра у водителя будет установлено заболевание, не позволяющее управлять транспортными средствами, информацию автоматически передадут в органы внутренних дел.

Согласно законопроекту, изменения внесут в закон «О персональных данных», поскольку данные о заболеваниях являются врачебной тайной.