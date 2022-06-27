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Спецпредставитель президента: Россия не собирается «отгораживаться» от глобального интернета
Об этом рассказал Дмитрий Песков на ПМЭФ-2022.

Россия не собирается «отгораживаться» от глобального интернета. Об этом в интервью РИА Новости заявил специальный представитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен „su“ управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — заверил спецпредставитель президента на прошедшем ПМЭФ-2022.

Также, по его словам, отключение страны от глобальной сети практически невозможно. «Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», — сообщил Песков.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев отмечал, что при отключении от европейских точек, Россия сможет получать трафик из Азии.