Представители «Рязаньгоргаз» и завода «Изопайп» обсудили перспективы сотрудничества

Перспективным этапом сотрудничества предприятий может стать широкое применение в газовом хозяйстве Рязани изолированных цокольных газовых вводов.

Рабочая группа во главе с первым заместителем генерального директора — главным инженером АО «Рязаньгоргаз» Сергеем Вишняковым посетила производственную площадку рязанского завода «Изопайп». Предприятие работает в Рязани с 1993 года и в настоящее время использует приоритетный в мировой практике метод защиты трубопроводов от коррозии — изоляцию труб экструдированным полиэтиленом.

«Рязаньгоргаз» много лет сотрудничает с заводом. Трубы с наружным антикоррозийным полиэтиленовым слоем газовики успешно используют для прокладки новых газопроводов и при реконструкции отработавших свой срок коммуникаций. Неразъемные соединения в различных вариантах исполнения производимые предприятием, также широко применяются при строительстве и эксплуатации газораспределительной сети города Рязани.

«При реализации срочных проектов, таких как газификация и догазификация объектов, для нас важна ускоренная и бесперебойная поставка материалов, что как раз гарантирует нам наш рязанский завод», — пояснил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Перспективным этапом сотрудничества предприятий может стать широкое применение в газовом хозяйстве Рязани изолированных цокольных газовых вводов. В ближайшее время газовики готовы взять на тестирование несколько экземпляров, чтобы на практике оценить эксплуатационные свойства новой продукции предприятия.

«В настоящее время завод располагает современным и высокопроизводительным оборудованием, позволяющим гарантировать заказчикам высокое качество продукции и своевременность поставок. Кроме того, при производстве продукции ЗАО „Изопайп“ использует исключительно отечественное сырье и материалы, что позволяет предприятию быть независимым от поставок импортных комплектующих», — отметил главный инженер ЗАО «Изопайп» Виталий Игнатов.