Полиция арестовала четыре машины иностранцев в Рязани

Транспортные средства помещены на штрафстоянку.

В Рязанской области прошел рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства и ПДД в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Полиция проверяла транспортные средства, водителей и пассажиров.

Правоохранители выявили десять нарушений по миграционной направленности, предусмотренных КоАП РФ, пять правонарушений по линии безопасности дорожного движения, четыре нарушения по линии государственного автодорожного надзора.

Полиция арестовала четыре машины, которыми управляли иностранцы. Автомобили поместили на штрафстоянку.

Рейды продолжаются.