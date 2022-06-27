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Назван срок открытия всех ресторанов «Вкусно — точка» в России
По словам гендиректора сети, уже открыты 142 ресторана из 850.

Все 850 ресторанов «Вкусно — точка» планируют открыть в России в сентябре. Об этом заявил генеральный директор сети Олег Пароев, пишет агентство «Москва».

«Мне бы хотелось, чтобы все наши рестораны открылись как можно скорее», — сказал Пароев.

Он отметил, что сейчас есть сложности с упаковкой и ингредиентами, которые пытаются решить.

По его словам, уже открыты 142 ресторана из 850. Пароев надеется, что все рестораны откроют к сентябрю.

Напомним, в Рязани 28 июня откроются сразу три ресторана «Вкусно — и точка».