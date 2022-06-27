Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
29°
Втр, 28
25°
Срд, 29
22°
ЦБ USD 53.32 -0.04 25/06
ЦБ EUR 55.96 -0.03 25/06
Нал. USD 59.1 / 65.11 27/06 12:27
Нал. EUR 64.1 / 67.74 27/06 12:27
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
8 336
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
2 540
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
2 часа назад
127
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
6 037
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На семи рязанских улицах в понедельник отключили холодную воду
Отключение коснулось школы № 37 и здания Рязанского райсуда.

На семи рязанских улицах в понедельник, 27 июня, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

До 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Гоголя, дома №№ 16—26 (четная сторона), 19—23 (нечетная сторона);
  • улица Полетаева, дома №№ 11—13 (нечетная сторона);
  • улица Толстого, дома №№ 5 (школа № 37), 8—12 (четная сторона);
  • улица Чернышевского, дома №№ 7 (ОМОН), 16—22 (четная сторона);
  • улица Островского, дом № 21 корпус 1
  • улица 2-я Прудная, дома №№ 11, 13, 9, 8 (Рязанский районный суд);
  • улица Соколовская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 2а, 2б, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 6 корпус 1, 7 корпус 1.

В Горроще техническую воду подвезут к дома № 5 по улице Толстого с 10:00 до 17:00.