На семи рязанских улицах в понедельник отключили холодную воду

Отключение коснулось школы № 37 и здания Рязанского райсуда.

На семи рязанских улицах в понедельник, 27 июня, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала» .

До 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Гоголя, дома №№ 16—26 (четная сторона), 19—23 (нечетная сторона);

улица Полетаева, дома №№ 11—13 (нечетная сторона);

улица Толстого, дома №№ 5 (школа № 37), 8—12 (четная сторона);

улица Чернышевского, дома №№ 7 (ОМОН), 16—22 (четная сторона);

улица Островского, дом № 21 корпус 1

улица 2-я Прудная, дома №№ 11, 13, 9, 8 (Рязанский районный суд);

улица Соколовская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 2а, 2б, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 6 корпус 1, 7 корпус 1.

В Горроще техническую воду подвезут к дома № 5 по улице Толстого с 10:00 до 17:00.