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На 13 улицах рязанской Горрощи два дня подряд будут отключать электричество
Ограничения связаны с работами на воздушной линии.

На 13 улицах рязанской Горрощи два дня подряд будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Во вторник, 28 июня, и в среду, 29 июня, с 9:30 до 16:00 без света останутся:

  • улица Ленинского Комсомола, дома №№ 98—130, 89, 105—125;
  • улица Островского, дом № 72;
  • улица 12-я Линия, дома №№ 41—57;
  • улица 11-я Линия, дома №№ 45, 51, 54;
  • улица 10-я Линия, дома №№ 22, 24, 28—50, 17, 19, 25, 27;
  • улица Осипенко, дома №№ 33, 35, 37—42, 44, 46;
  • переулок Осипенко, дома №№ 1—13, 15—21, 24, 26, 32;
  • переулок 9-й Линии, дома №№ 2—4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
  • Дорожный переулок, дома №№ 1—3;
  • Прудный переулок, дома №№ 1—6, 8, 10;
  • улица Новопавловская, дома №№ 3, 5, 7;
  • улица 8-я Линия, дом № 3;
  • улица 9-я Линия, дома №№ 4—10, 3, 3а, 5, 7, 11, 15, 17, 19.

Ограничения связаны с работами на воздушной линии. Их проведет ООО «Приоритет».