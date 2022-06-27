На 13 улицах рязанской Горрощи два дня подряд будут отключать электричество
Ограничения связаны с работами на воздушной линии.
На 13 улицах рязанской Горрощи два дня подряд будут отключать электричество. Об этом сообщила
Во вторник, 28 июня, и в среду, 29 июня, с 9:30 до 16:00 без света останутся:
- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 98—130, 89, 105—125;
- улица Островского, дом № 72;
- улица 12-я Линия, дома №№ 41—57;
- улица 11-я Линия, дома №№ 45, 51, 54;
- улица 10-я Линия, дома №№ 22, 24, 28—50, 17, 19, 25, 27;
- улица Осипенко, дома №№ 33, 35, 37—42, 44, 46;
- переулок Осипенко, дома №№ 1—13, 15—21, 24, 26, 32;
- переулок 9-й Линии, дома №№ 2—4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
- Дорожный переулок, дома №№ 1—3;
- Прудный переулок, дома №№ 1—6, 8, 10;
- улица Новопавловская, дома №№ 3, 5, 7;
- улица 8-я Линия, дом № 3;
- улица 9-я Линия, дома №№ 4—10, 3, 3а, 5, 7, 11, 15, 17, 19.
Ограничения связаны с работами на воздушной линии. Их проведет ООО «Приоритет».