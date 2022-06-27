Мошенники стали обманывать россиян под видом AliExpress

Людей через мессенджеры уговаривают заняться раскруткой товаров на AliExpress.

В России появилась новая мошенническая схема с использованием бренда AliExpress. Об этом пишут « Известия ».

Людей через мессенджеры уговаривают заняться раскруткой товаров на AliExpress. Для этого предлагают внести деньги в личный кабинет на стороннем сайте и притворно купить товар, чтобы поднять к нему интерес. Деньги потом предлагают купить с бонусом, а сумму на счете увеличить. При повторной процедуре исчезают деньги и «работодатели».

В AliExpress заявили, что знают о ситуации и не имеют отношения к этим схемам.

«Известия» направили запрос в пресс-службу МВД и в крупнейшие российские маркетплейсы.