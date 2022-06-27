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Мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала ход работ на двух объектах
Она посмотрела ход работ на улице Баженова в парке Героев Отечественной войны 1812 года и на улице Голенчинской, где планируют преобразить культурно-оздоровительный комплекс «Обелиск».

В Рязани продолжаются работы по благоустройству парка. Ход работ в понедельник, 27 июня, проинспектировала глава горадминистрации Елена Сорокина. Об этом она рассказала на личной странице «Вконтакте».

По ее словам, работы ведутся на улице Баженова в парке Героев Отечественной войны 1812 года и на улице Голенчинской, где планируют преобразить культурно-оздоровительный комплекс «Обелиск».

На первом участке уже провели санитарную прочистку и планировку территории. В настоящее время ведется подготовка под асфальтирование дорожек.

«Чтобы получилась комплексно благоустроенная зона, нужно продумать ремонт дороги по улице Старая дубрава. Управлению благоустройства — в следующем году разработать проект. Рядом заросшая территория, огороженная забором. Управлению земельных ресурсов — выяснить назначение этого участка», — написала Сорокина.

На улице Голенчинской еще в 2019 году установили спортивные тренажеры, выложили тротуарную плитку у площадки под обелиск и сделали территорию для обустройства сцены и фронтовой поляны. В этом же году планируют сделать водосток, заасфальтировать основание под игровую спортплощадку, запланировать монтаж ее ограждение и обустроить велопарковки и сцены.

«Местные жители рассказали, что есть проблемы с содержанием площадки — она исписана вандалами, убирается нерегулярно. Ситуацию нужно менять. Начать с элементарного — поставить урну для мусора и привлечь молодежь к уборке», — заключила Сорокина.