Малков обсудил с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым потенциал АПК региона

Встреча прошла в понедельник, 27 июня.

Врио губернатора Павел Малков встретился с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и обсудил основные показатели работы агропромышленного комплекса Рязанской области. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщило региональное правительство. В частности, они обсудили планы дальнейшего развития отрасли, эффективности мер государственной поддержки аграриев, деятельности по комплексному развитию сельских территорий и повышению уровня жизни людей. Малков рассказал, что в регионе практикуется положительный опыт в вопросах создания социнфраструктуры в населенных пунктах с привлечением средств инвесторов. В пример он привел проект малоэтажной застройки, которую проспонсировало местное сельхозпредприятие. В рамках проекта построили дома для 50 семей специалистов АПК, и поэтапно создается социальная инфраструктура. Врио губернатора также отметил, что за первые три месяца 2022 года индекс сельхозпроизводства составил более 105%. Эти показатели выше в целом по стране. Также высокие показатели Рязанская область показывает в сфере урожайности — показатель внесения удобрений составил более 120 кг на гектар. Это в два раза больше, чем в среднем по стране. Также регион демонстрирует достойные показатели по всем основным направлениям животноводства — наблюдается стабильный рост производства молока на 6,5% в первом квартале 2022 года и молочной продуктивности. Кроме того, на 2023 год в Минсельхозе прошли отбор семь проектов общей стоимостью более 2,1 миллиарда рублей, где 1,9 миллиарда — средства федерального бюджета. В конце встречи Малков подчеркнул, что в зоне особого внимания остается развитие сельских территорий и повышение качества жизни людей, которые там живут."Поддержка агропредприятий остается в приоритете. Совместно с Минсельхозом России будем добиваться, чтобы эта помощь была эффективной и трансформировалась в реальные позитивные результаты. Такие как стабильный рост урожайности зерновых и масличных культур, молочного и мясного производства, технологической составляющей отрасли", — сказал врио главы региона.