Глава Рязани поздравила горожан с Днем молодежи
Она пожелала молодым людям яркой молодости, верных друзей, правильно выбранного жизненного пути.
Глава гордумы Татьяна Панфилова поздравила рязанцев с Днем молодежи. Об этом она
Панфилова отметила, что молодежь активно участвует в жизни города, при гордуме работает молодежный парламент.
По ее словам, он внес вклад в благоустройство Трубежа, поучаствовал в санитарной очистке от дикорастущей поросли.
«Уверена, что энергия молодежи, ее креативность, умение нестандартно мыслить будут всегда востребованы в Рязани», — написала Панфилова.
Она пожелала молодым людям яркой молодости, верных друзей, правильно выбранного жизненного пути.
«Творите, дерзайте, мечтайте, любите! С Днем молодежи!» — говорится в сообщении главы гордумы.