Глава Рязани поздравила горожан с Днем молодежи

Она пожелала молодым людям яркой молодости, верных друзей, правильно выбранного жизненного пути.

Глава гордумы Татьяна Панфилова поздравила рязанцев с Днем молодежи. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

Панфилова отметила, что молодежь активно участвует в жизни города, при гордуме работает молодежный парламент.

По ее словам, он внес вклад в благоустройство Трубежа, поучаствовал в санитарной очистке от дикорастущей поросли.

«Уверена, что энергия молодежи, ее креативность, умение нестандартно мыслить будут всегда востребованы в Рязани», — написала Панфилова.

Она пожелала молодым людям яркой молодости, верных друзей, правильно выбранного жизненного пути.

«Творите, дерзайте, мечтайте, любите! С Днем молодежи!» — говорится в сообщении главы гордумы.