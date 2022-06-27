Bloomberg заявил о «дефолте» в России

При этом, как заявил Bloomberg, «дефолт» носит символический характер и мало что значит для россиян.

Bloomberg заявило, что в России в ночь на понедельник, 27 июня, наступил «дефолт». Об этом сообщил сайт агентства.

В сообщении говорится, что Россия не выполнила обязательств по своему суверенному долгу в иностранной валюте впервые за столетие. Отмечается, что истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям.

При этом, как заявил Bloomberg, «дефолт» — символический и не имеет особого значения для россиян.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Европа и США создают преграды для России по обслуживанию ее госдолга, чтобы повесить ярлык «дефолт», сообщил RT.