Благодаря нацпроекту «Производительность труда» выработка в «Компании Гермес» увеличилась на 11%

В ходе шестимесячной работы при поддержке экспертов РЦК время протекания рабочих процессов сократилось на 11%, незавершенное производство продукции — на 10%, выработка увеличилась на 11%.

24 июня в ООО «Компания Гермес» официально подвели итоги активной фазы национального проекта «Производительность труда». Участие в совещании приняли члены рабочей группы проекта, эксперты регионального центра компетенций (РЦК) Рязанской области, руководство предприятия.

По словам директора ООО «Компании Гермес» Алексея Холодкова, вступая в проект зимой 2022 года, сотрудники преследовали одну общую цель — оптимизировать производственный процесс за счет активизации скрытых внутренних резервов.

«Я приятно удивлен показателями, которых можно достигнуть, применяя бережливые инструменты на практике, а также профессионализмом и высоким уровнем компетенций специалистов, которые с нами работали», — отметил Алексей Холодков.

В ходе шестимесячной работы при поддержке экспертов РЦК время протекания рабочих процессов сократилось на 11%, незавершенное производство продукции — на 10%, выработка увеличилась на 11%.

Дальнейшим шагом реализации нацпроекта на предприятии станет этап тиражирования: сотрудники предприятия составят план повышения производительности труда на всех участках, распространяя положительный опыт, достигнутый на пилотном потоке. Реализация проекта продолжится еще в течение 2,5 лет.

«Компания Гермес» — предприятие, занятое в сфере оказания транспортных услуг, специализирующееся на организации перевозок грузов автомобильным транспортом.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5%.