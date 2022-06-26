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Жители Тульской области просят помочь потерявшемуся скопинцу найти родственников
В городе Узловая Тульской области обнаружили мужчину без денег и документов, который говорит, что живет в Скопине. Пост опубликован в группе «Скопин. Инфо».

В городе Узловая Тульской области обнаружили мужчину без денег и документов, который говорит, что живет в Скопине. Пост опубликован 26 июня в группе «Скопин. Инфо».

По словам мужчины, его зовут Владимир Магнитский и ему 50 лет.

«Говорит, что его из Рязанской области привезли на машине и выбросили здесь. Говорит, что проживал по адресу: город Скопин, микрорайон Октябрьский, 1-я Набережная, 8. Говорит что есть сын Владислав. Помогите, пожалуйста, найти родственников, здесь он погибнет», — сообщается в посте.

Также очевидцы опубликовали фото мужчины.