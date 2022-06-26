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В Рыбновском районе маршрутка наехала на пешехода
В Рыбновском районе в субботу, 25 июня, маршрутка Рязань — Баграмово сбила мужчину. ДТП произошло примерно в 20:25 в селе Ходынино, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбновском районе в субботу, 25 июня, маршрутка Рязань — Баграмово сбила мужчину. ДТП произошло примерно в 20:25 в селе Ходынино, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 51-летний водитель автобуса ГАЗ наехал на переходившего проезжую часть по пешеходному переходу 37-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы. Пострадавшему оказали помощь медики.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.