В Рыбновском районе маршрутка наехала на пешехода

В Рыбновском районе в субботу, 25 июня, маршрутка Рязань — Баграмово сбила мужчину. ДТП произошло примерно в 20:25 в селе Ходынино, сообщает пресс-служба регионального УМВД.