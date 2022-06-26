В Рязанской области 27 июня ожидается жара до +33 градусов
В Рязанской области в понедельник, 27 июня, температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов. Днем жара достигнет +28…+33 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 27 июня, температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов. Днем жара достигнет +28…+33 градусов. Прогноз опубликован на
Ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, северо-западный, 4-9 м/с.