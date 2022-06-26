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В Рязани пройдет выставка графики московской художницы Евгении Савиной
В Рязани откроется выставка работ московской художницы Евгении Савиной. Открытие состоится в четверг, 30 июля, в 16:00, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», сообщили в культурном учреждении.

В Рязани откроется выставка работ московской художницы Евгении Савиной. Открытие состоится в четверг, 30 июля, в 16:00, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», сообщили в культурном учреждении.

По словам Евгении Савиной, перед ней стоит задача «соединить факт и чувство», чтобы «объект был узнаваем и сопереживаем», и решение этой задачи художница видит в

стремлении «сделать изображение законченным и полновесным и, одновременно, с непосредственной силой наброска». Чтобы сохранить это этюдное поэтическое впечатление от натуры в готовом графическом варианте, автор старается закончить его «в этот же день, на том же месте».

Савина использует сочетание акварели, пастели, цветных карандашей, внимательна к мельчайшим проявлениям светотени и полутонов. Сюжеты работ художницы знакомы каждому жителю российской глубинки и маленьких провинциальных городов.

Евгения Савина в 1986 году окончила Московский государственный художественный институт имени Сурикова, отделение «Станковая графика», с 1993 года — член Московского Союза художников. С 2017 года является доцентом кафедры «Дизайн» в Московском гуманитарном университете. Работы Савиной находятся в собрании Союза художников России, в российских музеях и в частных коллекциях.

На выставке представлено около 40 произведений. Их можно посмотреть до 25 июля.