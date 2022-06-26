В Рязани машина с водителем без прав опрокинулась в водоем

В Рязани водитель ВАЗ не справился с управлением, легковушка съехала в водоем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в воскресенье, 26 июня.

В Рязани водитель ВАЗ не справился с управлением, легковушка съехала в водоем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в воскресенье, 26 июня.

Авария произошла примерно в 14:50, вблизи дома № 52 на улице Коняева. 21-летний рязанец без прав на автомобиле ВАЗ-2111, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в водоем.

Молодой человек получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.