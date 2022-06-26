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В мэрии отреагировали на ситуацию с упавшим деревом возле детсада в Рязани
В администрации Рязани прокомментировали инцидент с упавшим деревом ко входу детского сада. Комментарий опубликован в соцсетях.

В администрации Рязани прокомментировали инцидент с упавшим деревом ко входу детского сада. Комментарий опубликован в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе, на дорожку детсада упала ветка от дерева, растущего за территорией учреждения. Сотрудник сада распилил часть ветки, она не мешает проходу. Для опиловки и вывоза частей дерева вызвали управление по делам ГОЧС.

«Дополнительно сообщаем, что на летний период формируются объединенные детские коллективы, которые функционируют в основном здании сада и одном групповом помещении пристройки с отдельным входом. Вход на фотографии в настоящее время не используется», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее очевидцы рассказали, что в воскресенье, 26 июня, на Касимовском шоссе, 40 у входа в детский сад рухнуло дерево.