Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
26°
Пнд, 27
30°
Втр, 28
25°
ЦБ USD 53.32 -0.04 25/06
ЦБ EUR 55.96 -0.03 25/06
Нал. USD 60.01 / 65 25/06 08:03
Нал. EUR 60.01 / 65 25/06 08:03
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
7 364
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
2 071
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
5 489
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
6 602
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На Касимовском шоссе возле входа в детский сад упало дерево
В Рязани на Касимовском шоссе, 40, корпус 2 у входа в детский сад рухнуло дерево. Фотографии опубликованы в группе «Рязань» «ВКонтакте».

В Рязани на Касимовском шоссе, 40, корпус 2 у входа в детский сад рухнуло дерево. Фотографии опубликованы в группе «Рязань» «ВКонтакте».

«Прямо ко входу в ясельную группу упало дерево… Это к вопросу об опилке. Хорошо, воскресенье и нет детишек… Там весь двор в древних тополях, странно, что до сих пор никого не долбануло ветками. Каждый день сыплются», — сообщается в посте.