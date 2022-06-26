На Касимовском шоссе возле входа в детский сад упало дерево

В Рязани на Касимовском шоссе, 40, корпус 2 у входа в детский сад рухнуло дерево. Фотографии опубликованы в группе «Рязань» «ВКонтакте».

В Рязани на Касимовском шоссе, 40, корпус 2 у входа в детский сад рухнуло дерево. Фотографии опубликованы в группе «Рязань» «ВКонтакте».

«Прямо ко входу в ясельную группу упало дерево… Это к вопросу об опилке. Хорошо, воскресенье и нет детишек… Там весь двор в древних тополях, странно, что до сих пор никого не долбануло ветками. Каждый день сыплются», — сообщается в посте.